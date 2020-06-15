الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة

المصدر: وام

أعلنت "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أنه سيتم اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

وذكر بيان صادر عن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

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