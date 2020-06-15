15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لمواجهة كورونا بمصر

المصدر: وام

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى المصرية عن توقيع اتفاق مشترك مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان من أجل شراء أجهزة طبية والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت المشاط-في بيان لها اليوم- إن الاتفاق يأتي في ضوء التعاون المثمر مع شركاء التنمية لتيسير وتنفيذ استراتيجية الاستجابة وإعادة البناء، ويؤكد على العلاقات الوثيقة والعميقة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في شتى المجالات .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز