بحث فرص الاستثمار والتجارة بين الإمارات وفرنسا

المصدر: وام

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات - مذكرة تفاهم مع " بي بي آي فرانس لضمان الصادرات" - وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية التابعة للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" - وذلك لبحث وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين دولة الإمارات وفرنسا.

وقع مذكرة التفاهم كل من ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وفرانسيس ليفيبري مدير عام " بي بي آي فرانس لضمان الصادرات".

ويهدف هذا التحالف لتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا إضافة إلى توفير منصة لبحث الفرص التجارية وعقد شراكات استراتيجية جديدة في دولة الإمارات.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات المصدرة في كلا البلدين وذلك لتسهيل حصولها على حلول حماية ائتمان الصادرات، والحلول التمويلية والتأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركتان معا بشكل وثيق في المجالات التي تشمل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بحث فرص مشتركة في مجالات التأمين و إعادة التأمين و التأمين المشترك للصادرات والاستثمارات والخدمات لدعم الصادرات و تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل و تبادل أفضل الممارسات و تنظيم فعاليات مشتركة إيجاد حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي :" لطالما كانت بين دولة الإمارات وفرنسا علاقات تجارية قوية وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحواظا في السنوات الماضية.. ومنذ عام 2007 فإن هناك حوارا استراتيجيا سنويا مستمرا يضمن تعزيز العلاقات الثنائية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين".

وأضاف : " أنه بصفتها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات فإن الشركة ملتزمة بدعم الشركات المحلية في تحقيق النمو عالمياً من خلال توفير حلول إدارة المخاطر وبناء قاعدة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين .. معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع " بي بي آي فرانس لضمان الصادرات التابعة لبنك "بي بي آي فرانس" والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتبادل حلول حماية ائتمان الصادرات والحلول التأمينية والتمويلية المبتكرة والتي لا شك أنها ستفيد الشركات المحلية العاملة في مجال التصدير".

من جانبه عبر فرانسيس ليفيبري عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات التي تمكنت خلال فترة قصيرة من ترسيخ مكانتها كشركة حماية ائتمان صادرات تقدم حلولا فعالة ومبتكرة .. مؤكداً ثقتهم بأن هذا التعاون سيعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا وسيدعم الشركات المصدرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.

جدير بالذكر أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بالدولة فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7.6 مليار دولار في عام 2018. كما أن هناك 600 شركة فرنسية تعمل في دولة الإمارات في مختلف المجالات.

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