وصول 9058 مصري من 3 دول عربية إلى مطار القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، 9058 مواطناً مصرياً من العالقين في دول الإمارات والسعودية والكويت، وذلك على متن عدد من رحلات الطيران.

وقالت وزارة الهجرة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تلك الرحلات تأتي في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وأضافت الوزارة: "لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة".

كان مطار القاهرة، استقبل حتى يوم السبت الماضي نحو 20 ألف مواطن مصري من العالقين في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان وبريطانيا وميلانو بإيطاليا. عبر 101 رحلة طيران وذلك خلال 48 ساعة فقط.

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