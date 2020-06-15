11 رحلة طيران لعالقين مصريين بالكويت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، أمس الأحد، استقبال مطارات البلاد 11 رحلة طيران تقل مئات من العاملين المصريين العالقين في الكويت.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريراً عاجلاً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الكويت في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكتب في التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3501 راكباً إلى مطارات عدد من الدول بينها مصر والهند وإيران، وبينها 11 رحلة إلى مصر تقل 1981 عاملاً من العالقين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، أن الرحلات الـ 11 سوف تصل إلى 4 مطارات مصرية، هي مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية -في بيان صحافي- أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 1053 راكباً إلى القاهرة، و3 رحلات تحمل على متنها 465 راكباً إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 295 راكباً إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 168 راكباً إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الرحلات هي بواقع ثلاث لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية - مصر، ورحلتين لشركة «إير كايرو»، ورحلة واحدة لشركة «فلاي إيجيبت»، ورحلة واحدة للشركة المصرية.

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