«أملاك السعودية» تخطط لطرح أولي في المملكة

المصدر: الرياض- دبي، رويترز

أعلنت «أملاك العالمية السعودية للتمويل العقاري» أنها ستمضي قدماً في طرح عام أولي لنسبة 30 % أسهمها بالسوق السعودي، وهو ما سيكون أول طرح عام أولي بالبورصة منذ بداية أزمة فيروس «كورونا».

وذكرت الشركة التي تبلغ أصولها نحو 3.1 مليارات ريال (826 مليون دولار)، في بيان، أمس، أن السعر النهائي للطرح سَيُعلن في 30 يونيو عقب عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب تبدأ في 22 يونيو.

وقال عبد الله السديري الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز : «أن نصبح شركة مدرجة سيمنحنا مزيداً من الظهور بين عملائنا، وسيساعدنا على بناء نشاطنا وأيضاً سيساعد في خفض تكلفة رأس المال وتعزيز الربحية بدرجة كبيرة».

وسَيُحظر على المستثمرين الرئيسيين بيع الأسهم لستة أشهر. ومن بين مساهمي أملاك: البنك السعودي للاستثمار و«أملاك للتمويل» وهي شركة رهن عقاري إسلامي مقرها دبي.

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