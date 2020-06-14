4 صفقات لبيع 70% من "سابك" السعودية مقابل 69.1 مليار دولار

المصدر: وكالات

أفادت بيانات السوق على بورصة "تداول" السعودية بتنفيذ أربع صفقات خاصة اليوم الأحد على 2.1 مليار سهم من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تشكل 70 بالمئة من رأسمالها.

بيعت الأسهم مقابل مقابل 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حسبما أظهرته الأرقام.

وكانت "أرامكو" وقعت في 27 مارس 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" والبالغة 70% مقابل 259.1 مليار ريال، وتم تحديد سعر السهم الواحد من "سابك" في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال.

واتفقت "أرامكو" مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر الماضي على دفع 36% من قيمة الصفقة نقدًا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 % من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.

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