مصر للطيران تنشر جدول رحلاتها لوجهات أوروبية وعربية من 16 إلى 30 يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شركة مصر للطيران اليوم جدول رحلاتها الاستثنائية إلى عدة وجهات أوروبية وعربية، خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو الجاري. وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بسبب تعليق الرحلات الدولية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن الوجهات تشمل عدة دول أوروبية منها ألمانيا، إنجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا وغيرها من الوجهات، كما تسير الشركة رحلات لدول عربية منها الكويت والمملكة العربية السعودية لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكانت أعلنت مصر للطيران عن تنظيم رحلات إلى بعض الدول الأوروبية، أمستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ، لنقل عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من العالقين في مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة في هذه الدول، ويتم نقل المصريين العالقين في هذه الدول في مرحلة العودة.

وأكدت مصادر بالمطار المدني، أن وزارة الطيران مستمرة في تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والالتزام بالتدقيق الطبي المتبع لجميع الركاب القادمين وأفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات. القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.

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