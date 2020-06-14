هل أنت متشوق للسفر؟ 71 دولة ستعيد فتح رحلاتها في هذا التوقيت

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن الكثير من الدول حول العالم متشوقة لإعادة افتتاح خطوط السفر والطيران، حيث نشرت المنظمة العالمية للطيران المدني وعبر موقعها الإلكتروني، جدولاً زمنياً حددته 71 دولة لفتح المسارات في مطاراتها لاستئناف رحلاتها الدولية بعد فترة الإغلاق التي فرضها انتشار فايروس «كورونا» المستجد.

ويشير الجدول المطروح إلى أن معظم البلدان تخطط لإعادة فتح الطرق الدولية اعتباراً من منتصف يونيو وحتى بداية أغسطس 2020.

وحتى الولايات المتحدة التي لا تزال تحت تأثير تفشي الوباء، فمن المتوقع أن تعيد فتح رحلاتها في 1 سبتمبر القادم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق العديد من الإجراءات الصحية والوقائية في جميع مرافق المطارات حول العالم حتى داخل الطائرات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف المبكر على المسافرين المغادرين والقادمين.

وعلى الصعيد نفسه، فإن العديد من شركات الطيران ستتنفس الصعداء بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بها جراء حالة الإغلاق الجوي بسبب كورونا، في فترة وصفها العديد من الاقتصاديين بأنها الأسوأ في تاريخ الطيران على مستوى العالم.

وأدت هذه المرحلة إلى إفلاس بعض شركات الطيران وخسائر جسيمة تكبدتها شركات كبرى، فيما كشفت آخر الإحصائيات أن مجمل الخسائر في قطاع الطيران والسياحة لهذا العام بلغت نحو 84 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار بنهاية العام.

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