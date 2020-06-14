101 رحلة طيران تعيد 20 ألف مصري عالق في 48 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، 66 رحلة طيران تقل حوالي 13 ألف مواطن مصري من العالقين في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان وبريطانيا، ليصل إجمالي ما استقبله المطار خلال 48 ساعة فقط نحو 20 ألفاً عبر 101 رحلة طيران.

وقالت وزارة الهجرة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تلك الرحلات تأتي في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وأضافت الوزارة: "لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة".

كان مطار القاهرة، استقبل الخميس، 35 رحلة طيران تقل حوالي 7 آلاف مواطن مصري من العالقين في الإمارات والسعودية والكويت وميلانو بإيطاليا.

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