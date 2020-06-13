ناقلات ترفض قواعد الحجر الصحي البريطانية

المصدر: لندن - د ب أ

اتخذت 3 شركات طيران كبرى، أمس، إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة البريطانية بشأن ضرورة أن يفرض جميع ركاب الرحلات الدولية الذين يصلون البلاد عزلاً ذاتياً على أنفسهم لمدة 14 يوماً في إطار جهود التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وطالبت شركات «بريتش إيروايز» و«ريان إير» و«إيزي جيت» بإجراء مراجعة قانونية عاجلة لقانون الحجر الصحي الذي ينطوي على «آثار مدمرة على صناعة السياحة البريطانية والاقتصاد بشكل أوسع ويدمر آلاف الوظائف».

وذكرت الشركات في بيان مشترك إن «شركات الطيران لم تطلع بعد على أي دليل بشأن كيفية أو موعد تنفيذ/‏‏ الجسور الجوية/‏‏ المقترحة بين بريطانيا ودول أخرى».

وسوف تتيح «الجسور الجوية» إعفاءات من أجل السماح للسائحين البريطانيين بالعودة من دول مثل إسبانيا والبرتغال واليونان دون الحاجة للعزل الذاتي.

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