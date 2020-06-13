حصة السعودية من سوق النفط تتجه لأعلى مستوى منذ الثمانينات

المصدر: لندن - رويترز

قال «جيه.بي مورغان» في تقرير، إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس «كورونا».

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40 % منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالاً 625 مليار دولار بنهاية العقد بحسب «جيه.بي مورغان».

وقال كريستيان مالك، المحلل لدى «جيه.بي مورغان» لرويترز، إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين.

وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل، إذ أجبرت جائحة فيروس «كورونا» الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولاراً للبرميل.

ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2021.

لكن «جيه.بي مورغان» يتوقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره 3 ملايين برميل يومياً في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.

إمدادات

في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض 5 ملايين برميل يومياً بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.

وقال مالك: «السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك».

وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري.

ونتيجة لهذا، يتوقع «جيه.بي مورجان» أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول «أوبك» في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

وبينما انخفضت حصة «أوبك» السوقية من ذروة عند 39 % من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33 % في 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40 % بحلول 2025. وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6 % في 2020 إلى 15 % على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.

صعود «برنت»

في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط، حيث سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.14 % إلى 38.99 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع نحو 8 % في الجلسة السابقة. كذلك صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.77 % مسجلاً 36.59 دولاراً للبرميل بعد أن نزل أكثر من 8 % أمس الأول.

وقال جريج بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور «المخزونات الأمريكية ارتفعت هذا الأسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين، بينما تُظهر حالات «كوفيد 19» مؤشرات على موجة ثانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى».

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+»، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية. وتقلص «أوبك+» الإمدادات 9.7 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 10 % من الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.

وقال بريدي: «من الواضح حاليا أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 ملايين برميل يومياً، سينتهي بنهاية يوليو، على أن يتحرك نزولاً إلى 7.7 ملايين برميل يوميا».

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضي بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل مع تدفق واردات رخيصة الثمن من السعودية إلى البلاد.

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