انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل، إذ تسببت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا» في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء منطقة العملة الموحدة.

وقال يوروستات إن الإنتاج في دول منطقة اليورو التسع عشرة انخفض 17.1 % على أساس شهري و28 % على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1991.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 20 % على أساس شهري و29.5 % على أساس سنوي.

وكان قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأكثر معاناة إذ انخفض الإنتاج فيه 28.9 % على أساس شهري و47.7 % على أساس سنوي وتلاه قطاع السلع الرأسمالية الذي تراجع 26.6 % على أساس شهري و40.9 % على أساس سنوي.

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