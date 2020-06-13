اقتصاد بريطانيا ينكمش 20.4 % في أبريل

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أمس أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 % في أبريل، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس «كورونا». وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعافٍ طويل وبطيء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 % مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 % وانكماش بنسبة 10 % للفترة بين فبراير وأبريل.

وقال وزير المالية ريشي سوناك: «تماشياً مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس «كورونا» آثار شديدة على اقتصادنا»، وأضاف أن التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها أفضل فرصة للتعافي سريعاً.

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