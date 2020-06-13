المستثمرون يهرعون صوب السندات والأسهم

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات من «بنك أوف أمريكا» أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة (كوفيد 19).

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع. وشهدت السندات الصادرة عن البلديات دخول تدفقات قياسية بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر «الثور والدب» لبنك أوف أمريكا من 0.4 إلى 0.9 لكنه يظل قريباً من مستويات تبشر بهبوط شديد. لكن أسواق الأسهم انخفضت أول من أمس وارتفعت السندات بعد توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ومخاوف من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» قد يلحق الضرر بفتح الاقتصادات.

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