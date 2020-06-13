واردات قياسية للصين من النفط الأمريكي

المصدر: سنغافورة - رويترز

أظهرت بيانات أنه من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في أبريل لأكبر مستورد في العالم للخام.

وتظهر البيانات أن ما يُقدر بـ 2.68 مليون طن من الخام الأمريكي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو. ويمثل ذلك قفزة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد عن مستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلاً فحسب على مليوني طن في يناير 2018.

واشترت شركات التكرير الصينية بالأساس الشحنات في أبريل حين انخفضت درجات الخام الأمريكي مسجلة أكبر خصم نقدي على الإطلاق في السوق. وبدأت بكين منح إعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الأمريكية اعتباراً من مطلع مارس. وتظهر البيانات أن واردات الصين الكلية من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في يونيو، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في مايو البالغ 48 مليون طن.

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