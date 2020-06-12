وصول رحلة استثنائية تقل 153 هندياً من دبي لمطار سريناجار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القنصلية الهندية في دبي، عن وصول رحلة طيران تقل على متنها 153 هندياً من العالقين بدولة الإمارات إلى مطار سريناجار الدولي، وذلك ضمن رحلات العودة الاستثنائية للهنود العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم.

وقالت القنصلية الهندية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إن الرحلة التى انطلقت من مطار دبي الدولي تضم النساء الحوامل وأبناء المقيمين والزوار العالقين وصلت قبل ساعات قليلة إلى مدينة سريناجار شمال الهند.

وذكرت القنصلية في وقت سابق أن المرحلة الثالثة من برنامج العودة الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري نقل 14 ألفاً و300 راكباً هندياً وذلك حتى يوم الاثنين الماضي.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تعد هذه أول طائرة دولية تهبط في مطار سريناجار لنقل العالقين منذ بداية أزمة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز