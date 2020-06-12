35 رحلة طيران تعيد 7 آلاف مصري عالق

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس الخميس، 35 رحلة طيران تقل حوالي 7 آلاف مواطن مصري من العالقين في الإمارات والسعودية والكويت وميلانو بإيطاليا.

وقالت وزارة الهجرة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تلك الرحلات تأتي في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وأضافت الوزارة: "لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة".

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