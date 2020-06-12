«السياحة العالمية» تعلن تونس وُجهة آمنة

المصدر: جنيف - وكالات

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن تونس باتت تمثل «وجهة سياحية آمنة»، ونقلت عنها فضائية «روسيا اليوم» تأكيدها أن تونس اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.



وفي تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، قالت المنظمة إن تونس اتبعت بروتوكولاً صحياً مشدّداً لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع.



وقامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على «تويتر»، للبروتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين، مؤكدة أن تونس وجهة آمنة.



ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة التونسية لمكافحة الوباء سلسلة من التدابير التي تتعلق بشكل أساسي بالامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وذلك بهدف منع أي احتمال لانتشار فيروسات التاجية. ويشمل البروتوكول الصحي لإعادة إنعاش القطاع السياحي جميع سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم البلاد.

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