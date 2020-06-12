الأسواق العالمية تتخوف موجة فيروسية ثانية وتوقعات قاتمة

المصدر: عواصم – رويترز

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، تحت وطأة تزايد المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بـ«كورونا» وتوقعات اقتصادية أمريكية قاتمة وانخفضت بورصة «وول ستريت» كما تراجعت الأسهم في أوروبا الأسهم اليابانية وسجلت بورصة طوكيو أكبر تراجع يومي في 6 أسابيع.وفتحت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد ونزل ناسداك بعد صعود لأربع جلسات وتراجع مؤشر داو جونز 707.48 نقاط، بما يعادل 2.62 % إلى 26282.51 نقطة ونزل ناسداك 229.11 نقطة أو 2.29 % إلى 9791.24 نقطة وهبط ستاندرد اند بورز 88.15 نقطة أو 2.76 % إلى 3101.99 نقطة.

وكابدت الأسهم الأوروبية أسوأ أيامها فيما يربو على 11 أسبوعًا وتراجع مؤشر ستوكس 4.1 % مواصلًا خسائره لليوم الرابع في انخفاض قادته أسهم شركات السيارات.

وتراجعت أسهم شركات الترفيه والسفر بفعل احتمال زيادة الإصابات وكان سهم مشغل قاعات السينما البريطاني سينوُرلد أكبر خاسر على ستوكس بانخفاضه 17.1 %. وعانت الأسهم اليابانية من أكبر تراجع يومي في 6 أسابيع إذ ارتفع الين الذي يُعد ملاذاً آمناً وأغلق مؤشر نيكاي القياسي على هبوط 2.8 % وهبط توبكس 2.2 %.

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