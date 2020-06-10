البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021

المصدر: أ ف ب

توقّع البنك الدولي الثلاثاء أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع على حاله وإن انتعش الاقتصاد العالمي في 2021، وذلك بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19 هذا العام.

وجاءت التوقعات بعدما أفادت هذه الهيئة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا الاثنين أن الوباء قد يدفع بما بين سبعين إلى مئة مليون شخص إلى الفقر المدقع في 2020 في وقت يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ 80 عاما.

وقبل الوباء، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) يتراجع.

ويتوقع البنك الدزلي أن ينتعش النمو بنسبة 4% عام 2021.

لكنه لا يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من الفقراء في العالم اقتصاديا بشكل أسرع من نمو عدد سكانها، ما يعني أن الفقر المدقع سيبقى في 2021 عند مستويات 2020 المرتفعة.

وأفاد البنك الدولي في مدونة "نتوقع أن تحقق نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديموقراطية - الدول الثلاث التي نقدر أنها تضم أكثر من ثلث فقراء العالم - معدلات نمو للفرد في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نسبتها -0.8 و2.1 و0.3% على التوالي".

وتابع أنه "في ظل بلوغ معدل النمو السكاني 2.6 و1 و3.1% (في الدول الثلاث)، بالكاد يعد ذلك كافيا لتحقيق تراجع مستدام في عدد الفقراء".

وحذّر المصرف من أن منطقة "جنوب آسيا قد تشهد الزيادة الأكبر في عدد الفقراء نتيجة كوفيد-19".

ويتوقع أن ثلثي 176 مليون شخص يتوقع أن يصبحوا تحت عتبة الفقر (أي يعيشون على أقل من 3.20 دولارات في اليوم) هم من سكان جنوب آسيا.

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