3.6 % تراجع ناتج منطقة اليورو بالربع الأول

المصدر: لوكسمبورغ - د ب أ

تراجع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 3.6% خلال أول 3 أشهر من العام، بحسب إحصاءات معدلة أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية «يوروستات» أمس.

وكانت الوكالة قد توقعت انخفاض إجمالي الناتج المحلي 3.8% مقارنة بالربع الأخير من 2019.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة 3.2% خلال الربع الأول من العام، وكانت الوكالة قد توقعت تسجيل نسبة انخفاض 3.5%.

ويشار إلى أن مارس الماضي كان أول شهر تطبق فيه معظم دول الاتحاد الأوروبي إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي كورونا.

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