البنك الدولي: الإمارات حافظت على السلامة المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد البنك الدولي، أن الإمارات نجحت في الحفاظ على سلامة قطاعها المالي، برغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»، في مختلف أنحاء العالم.

وأصدر البنك، أمس، تقرير يونيو 2020، من سلسلة تقاريره الدورية «آفاق الاقتصاد العالمي».

وأوضح التقرير، أن الإمارات بادرت على الفور لاتخاذ تدابير من شأنها دعم الاقتصاد، في مواجهة تداعيات الجائحة، التي تأثرت بها كافة دول العالم. وذكر أن التدابير منحت الأولوية لسلامة القطاع المالي.

وفي ما يخص النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالإمارات في 2020 و2021، فقد أشار إلى أن الإمارات ستحقق نمواً إيجابياً في العام المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز