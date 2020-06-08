استمرار انهيار الليرة السورية لتقترب من 4000 مقابل الدولار

المصدر: عواصم - وكالات

استمر سعر الليرة السورية بالهبوط أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محالهم أو عدم بيعهم بضائع بسبب صرف الدولار.

وأشار أصحاب محال تجارية في مدينتي دمشق وحلب إلى توقف بيع الدولار مع استمرار هبوط الليرة.

وأكد أصحاب المحال ارتفاع سعر الدولار خلال أقل من 24 ساعة أكثر من 700 ليرة سورية.

ومع وصول سعر صرف الدولار إلى 3500 ليرة سورية، تكون الليرة السورية خسرت 70 ضعفاً عن قيمتها عام 2011، ومع هذا التدهور في صرف الليرة السورية أصبحت رواتب العاملين لا تكفي عدة أيام، ويبلغ معدل رواتب في سوريا نحو 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل 15 دولاراً تقريباً.

وبينما توقع خبراء اقتصاديون، في وقت سابق، أن يبلغ سعر صرف الليرة 4000 مقابل الدولار قبل نهاية يونيو، تشير التقديرات الحالية إلى عدم القدرة على التنبؤ بمستوى الانخفاض في قيمة الليرة، مع التدهور المستمر الذي تشهده، والذي يتسارع على مدار الساعة.

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