السعودية: تخفيضات إنتاج النفط الطوعية لشهر واحد فقط

المصدر: وكالات

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين، إن السعودية ودولا خليجية في أوبك لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو.

وأكد وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي، أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط. وأضاف أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط.

وأضاف أن العراق تعهد بخفض إنتاجه النفطي على نحو أعمق من حصته في إطار منظمة أوبك بين يوليو وسبتمبر بعد أن أخفق في تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو ويونيو.

ولم يذكر الأمير عبد العزيز ماذا سيحدث إذا لم يف العراق بتعهداته من يوليو فصاعدا.

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