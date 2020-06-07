500 شركة سفر بريطانية تنتقد مطلب عزل الوافدين 14 يوماً

المصدر: لندن - د ب أ

انتقدت شركات السفر البريطانية، أمس، مطلباً جديداً من جانب الحكومة البريطانية يُلزم المسافرين الوافدين إلى البلاد اعتباراً من اليوم الاثنين عزل أنفسهم لمدة عند الوصول.



وذكرت جماعة كواش كوارانتين، وتعني ( مناهضة الحجر الصحى ) أنها تمثل 500 شركة سفر، أمس الأحد، وأن القواعد الجديدة «مليئة بالثغرات».



كما انتقدت شركات الطيران، التي تكبدت أيضا خسائر ضخمة نتيجة لحظر السفر الدولي أثناء الجائحة، تلك القواعد الجديدة.



وتقول الحكومة البريطانية إن هذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث موجة ثانية من الإصابات من خلال أشخاص قادمين من الخارج.



وسجلت بريطانيا أعلى عدد من الوفيات في أوروبا جراء جائحة فيروس كورونا، وتم اتهام الحكومة بأنها تأخرت كثيراً في الاستجابة للأزمة.

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