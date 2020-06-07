السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف في يوليو بعد تمديد تخفيضات أوبك+

المصدر: سنغافورة - رويترز

رفعت السعودية أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى كل الوجهات في يوليو، وذلك بعد يوم من اتفاق منظمة أوبك، بقيادة الرياض، وحلفائها على تمديد تخفيضات قياسية في الإنتاج حتى نهاية يوليو.

وقالت شركة أرامكو في بيان أمس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو بمقدار 20 سنتا للبرميل وذلك بزيادة 6.10 دولارات عن يونيو.

وتوقعت السوق ارتفاعا في سعر البيع الرسمي للخام العربي إلى آسيا الشهر المقبل، لكن الزيادة كانت أكبر من المتوقع.

وكان استطلاع لرويترز ذكر أن من المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في يوليو بواقع 3.80 دولارات للبرميل في المتوسط.

وقد يقلل رفع سعر البيع الرسمي الطلب على الخام السعودي، ويدفع منتجين آخرين بالخليج لفرض زيادات مماثلة في الأسعار.

وكانت السعودية أعلنت أنها ستخفض إنتاجها في يونيو بواقع مليون برميل يوميا، وهو تقليص أكبر من القدر المتفق عليه مع مجموعة أوبك+ لكنها لم توضح ما إذا كانت ستواصل التقليص الطوعي في يوليو.

ورفعت الشركة أيضاً سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة ليتحدد بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، وذلك بزيادة 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر يونيو.

وزادت أرامكو أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا 30 سنتا للبرميل فوق خام برنت، وذلك بزيادة أربعة دولارات عن الشهر السابق.

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