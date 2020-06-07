الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري

المصدر: البيبان الالكتروني

واصل الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2020 بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات بالبنوك المحلية في مصر.

تراوح نسبة ارتفاع الدولار في البنوك المصرية مابين قرشين وثلاثة قروش بحسب موقع فيتو .

وسجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع، بينما سجل ببنك القاهرة نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع بينما سجل ببنك مصر نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك العربي الأفريقي الدولى نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع،

وحقق في المصرف المتحد نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي ببنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع بينما سجل في بنك البركة الإسلامي نحو 16.13 جنيه للشراء 16.23 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز