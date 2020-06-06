تراجع مفاجئ للبطالة بأمريكا.. وترامب يهنئ نفسه

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير، أمس، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو، وإن تسريح الموظفين انحسر، ويكشف التقرير عن أحدث مؤشرات على أن التراجع الاقتصادي الناجم عن «كوفيد 19» بلغ القاع، فيما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. وكتب ترامب في تغريدة نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير مذهل للوظائف الأمريكية أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة كورونا.

وكتب ترامب في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو «حقاً تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب». وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 % الشهر الماضي من 14.7 % في أبريل. وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليوناً في أبريل. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8 % في مايو من 14.7 % في أبريل وكان من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو بمقدار 8 ملايين وظيفة.

وتعافت سوق الوظائف بشكل كبير في النصف الأول من مايو، إذ استأنفت الشركات نشاطها بعد إغلاق في منتصف مارس لإبطاء انتشار «كوفيد 19». كما تشهد ثقة المستهلكين وقطاعا التصنيع والخدمات استقراراً على الرغم من أنهم عند مستوى منخفض وهي مؤشرات على أن الأسوأ قد انتهى.

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