انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 11.1 %

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية أمس أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض في أبريل الماضي بنسبة قياسية بلغت 11.1 % عن العام السابق بسبب جائحة «كورونا» وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ متوسط إنفاق الأسر 267922 ينًا (تقريبًا 2455 دولارًا) في أبريل، وهو ما يمثل الشهر السابع على التوالي من الانخفاض في البلد المتضرر بسبب الركود.

وتباطأ إنفاق الأسر اليابانية منذ أن زاد رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 % إلى 10 % أول أكتوبر الماضي. كما أفادت الوزارة بأن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم ارتفع 0.9 % عن العام السابق إلى 531017 ينًا في أبريل. ودخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود، حيث تقلص بمعدل سنوي 3.4 % في الربع الأول مسجلاً ربعين متتاليين من النمو السلبي. كما أعلنت حكومة آبي حالة الطوارئ في سبع محافظات حضرية في أوائل أبريل، مطالبة سكانها بالبقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس «كورونا»، بعد 9 أيام، تم توسعته ليشمل اليابان بأكملها.ورفعت الحكومة الإجراء في 5 محافظات متبقية الأسبوع الماضي منهية القيود على الصعيد الوطني.

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