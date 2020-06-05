"مصر للطيران" توضح حقيقة تشغيل رحلات من الإمارات إلى القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت شركة مصر للطيران، صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات المعروضة بشأن تشغيلها لرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الناقلة الوطنية لمصر، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها وبالتالي ليس عليها مسئولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي قامت بالاعلان عن هذه الرحلات.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهي الموقع الالكتروني للشركة أو عن طريق مكاتبها بالإمارات.

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