لاغارد: انكماش قياسي لاقتصاد أوروبا بالربع الثاني

المصدر: برلين - د ب ا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي انكماشاً غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن لاغارد، توقعها تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث. وأشارت أن سرعة التعافي وحجمه، ما زالت من الأمور الغامضة. وقالت لاغارد إن البنك يعمل على ضمان توفير التحفيز اللازم للاقتصاد، موضحةً أن تراجع الدخل وخسارة الوظائف، أديا لانخفاض الاستهلاك.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، على معدل الفائدة عند صفر، وأعلن تعزيز برنامج مواجهة «كورونا».

وتوقع البنك انكماش إجمالي الناتج المحلي 8.7 % هذا العام، في سيناريو خط الأساس، ونموه 5.3 % العام المقبل، و3.3 % خلال 2022. وأوضح أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.3 % هذا العام، في سيناريو خط الأساس، وأن يسجل 0.8 % العام المقبل.

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