الذهب يرتفع فوق 1700 دولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام، في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وكان قد تراجع 1.7% أول من أمس، وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1705.70 دولارات.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس، إن السوق تشهد بعض "التحرك التصحيحي" بعد التراجع الحاد أمس الأربعاء. وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود احتواء انتشار فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً، أخيراً، ما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 % منذ بداية الأسبوع.

لكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار. وتراجع البلاديوم 1.3% إلى 1923.06 دولاراً، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 832.90 دولاراً. وسجلت الفضة تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6% إلى 17.57 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز