أسعار الغذاء عالمياً الأقل في 17 شهراً

المصدر: روما – رويترز

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس تراجع أسعار الغذاء العالمية لرابع شهر على التوالي في مايو، بضغط تداعيات «كورونا» وضعف الطلب.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 % عن أبريل وهي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر 2018. وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 7.3 % بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان بما يعود جزئياً لانخفاض الطلب.

كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب 1% بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها، فيما تراجعت أسعار الذرة الأمريكية 16% منذ بداية العام وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية ، وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً في السوق الدولية.

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