130 مليار يورو لتحفيز اقتصاد ألمانيا

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلنت ألمانيا التي تضررت بأزمة فيروس «كورونا» عن خطة إنعاش تاريخية تتمثل بسلسلة إجراءات بقيمة 130 مليار يورو لتحفيز اقتصادها.

ولا تقتصر الخطة على دعم العرض عبر خفض رسم القيمة المضافة أو تأمين مساعدات جديدة للشركات التي تواجه صعوبات، بل تهدف أيضاً إلى دعم الطلب عبر تقديم مساعدات مالية للعائلات أو زيادة الإعانات لشراء سيارات كهربائية.

وبعد يومين من المفاوضات الشاقة بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الشركاء في التحالف الحكومي، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن هذه الاستثمارات يجب أن توظف الآن «لأننا نريد جعل المستقبل ممكناً للأجيال المقبلة».

وعبرت ميركل عن ارتياحها لأنه «لدينا خطة إنعاش اقتصادي، خطة للمستقبل، وبالتأكيد إلى جانب ذلك، نهتم الآن بمسؤوليتنا حيال أوروبا والبعد الدولي».

وتلمح ميركل بذلك إلى المشروع الذي تدعمه حالياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرساء ديون متبادلة بين بلدان الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد في مواجهة «كورونا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز