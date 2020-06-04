مطار القاهرة الدولي يلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغي مطار القاهرة الدولي، قرار الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني لمدة 7 أيام، والاكتفاء بتوقيع الركاب على تعهد بالقيام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مصرية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، على أن المطار بدأ بالفعل منذ أمس الأربعاء في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالق وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت المصادر، بأنه تم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أية أعراض أو اشتباه في إصابتهم بالفيروس، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل في منازلهم.

وأضافت المصادر، أن من يشتبه في إصابتهم بالفيروس خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم فوراً عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك.

وقررت مصر مؤخراً، تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

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