النفط يختبر 40 دولاراً

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

ارتفع سعر خام برنت فوق 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في نحو 3 أشهر، قبل أن يتراجع خلال التعاملات وسط مؤشرات على اقتراب دول تحالف «أوبك بلس» من تمديد اتفاقها التاريخي لخفض الإنتاج. ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» فإن العقود الآجلة في لندن ارتفعت بنحو 2% بعد الإغلاق عند أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وهو اليوم الذي تفكك فيه تحالف «أوبك بلس»، قبل أن يعاد الاتفاق على الخفض التاريخي بعد تراجعات قياسية للأسعار.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن روسيا والعديد من دول التحالف تفضل تمديد تخفيضات الإنتاج، التي من المقرر تخفيفها في يوليو، لشهر آخر. وكانت السعودية دعت لتمديد التخفيضات من شهر إلى 3 أشهر. وفي دليل آخر على عودة التوازن لسوق النفط، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن المخزونات في مركز التخزين في كوشينج بأوكلاهوما، تراجعت بـ 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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