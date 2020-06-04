دعوى قضائية تطالب «غوغل» بـ 5 مليارات دولار

المصدر: (كاليفورنيا - رويترز)

رفع عدد من المستخدمين دعوى قضائية ضد «غوغل» بتهمة انتهاك خصوصية الملايين من المستخدمين بشكل غير قانوني من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت، حتى وهم يستخدمون المتصفح الخفي، مطالبةً شركة «ألفا بت» المالكة لـ«غوغل»، بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار.

ووفقاً للدعوى المقدمة للمحكمة الفيدرالية في سان خوسية في كاليفورنيا، فإن «غوغل» تجمع البيانات من خلال «Google Analytics» و«Google Ad Manager»، والتطبيقات الأخرى، والمكونات الإضافية لمواقع الويب بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية. وقالت الدعوى إن «غوغل» تنتهك الخصوصية، وتتعرف إلى أصدقاء المستخدمين وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق والأشياء المحرجة التي يبحثون عنها على الإنترنت.

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