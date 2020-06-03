«الاتحاد للطيران»: الوصول للمطار من إمارة أخرى يتطلب إبراز التذكرة عند الطلب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت «الاتحاد للطيران» أن التنقل بين إمارات الدولة بغرض الوصول إلى المطار يتطلب إبراز تأكيد الحجز أو تذكرة السفر في حال طلب المسؤولون ذلك نظراً لتقييد حكومة أبوظبي السفر بين أبوظبي والإمارات الأخرى.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية أمس، انه سيُسمح فقط للمسافرين الذين لديهم حجوزات على واحدة من رحلاتنا الخاصة بالوصول إلى مطار أبوظبي الدولي بعد إبراز تأكيد الحجز أو التذكرة.

وأوضح المتحدث أن المسافرين سيكونون مطالبين أيضاً بتقديم ما يثبت حجز السفر إن تزامن توقيت انتقالهم إلى المطار أو عودتهم منه مع ساعات حظر التجول المفروضة في الدولة.

وبدأت إمارة أبوظبي، أول من أمس تطبيق قرار حظر التنقل بين مدن الإمارة «أبوظبي والعين والظفرة» ومنع الدخول إليها أو الخروج منها لمدة أسبوع حتى يوم 8 يونيو الجاري، ويستثنى بتصريح خاص، الموظفون في الفئات الحيوية، وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات، وحركة نقل البضائع الضرورية.

وتسيير «الاتحاد للطيران» حتى 15 يونيو الجاري، عدد من الرحلات بين أبو ظبي ووجهات أخري تشمل رحلات إلى أبوظبي من 17 وجهة حول العالم ورحلات من أبوظبي إلى 19 وجهة حول العالم، مشيرة إلى انه نظراً للقيود الحكومية على شبكتها، سيُطلب من المسافرين تسجيل أمتعتهم اليدوية ضمن الأمتعة المُسجلّة لكل راكب قبل الإقلاع.

ويسمح للمسافر فقط بحمل أغراض شخصية على متن الطائرة، مثل حقيبة يد أو حقيبة ظهر أو حقيبة كمبيوتر محمول. من الممكن أن يصل وزن هذا إلى 5 كيلو جرامات.

وتواصل الناقلة التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تطبيقها برنامج تعقيم شامل لكافة نقاط عبور المسافرين ويشمل خدمات الطعام، التنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي، إلى جانب خدمة الوجبات، والنقل إلى المطار وغيرها من الخدمات.

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