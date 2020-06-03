قفزة قياسية في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان الإلكتروني



سجل الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري ليتخطى حاجز ال 16 جنيهاً في تعاملات اليوم.

فقد قفز الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء حيث زاد بمقدار 10 قروش في البنوك المصرية بحسب موقع فيتو.

وسجل الدولار الأمريكي فى البنك التجارى الدولى نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك العربى الأفريقى الدولي نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، بينما سجل فى المصرف المتحد نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي ببنك مصر نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلي المصري نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك الإسكندرية نحو 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك عودة مصر نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، بينما فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

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