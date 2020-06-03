صندوق النقد العربي يقدم قرضا لتونس بقيمة 59 مليون دولار

المصدر: وام

قدم صندوق النقد العربي قرضا تلقائيا جديدا للجمهورية التونسية بقيمة 59 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وقع على القرض عن الجمهورية التونسية الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

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