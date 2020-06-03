خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو خلال هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أمريكية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

وتجاوزت عقود خام برنت القياس العالمي تسليم أغسطس 40 دولاراً لأول مرة منذ مارس الماضي لترتفع بنحو 1.6% إلى 40.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.6% إلى 37.78 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 483 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بالرغم من توقعات ارتفاعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس أثناء اجتماع من المتوقع أن يعقد يوم الخميس.

وبموجب الخطة الأصلية لأوبك+ فإن التخفيضات من المقرر أن تستمر في مايو ويونيو وأن تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو إلى ديسمبر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من إعادة فتح الشركات في عدد متزايد من الولايات الأمريكية والدول حول العالم بعد أوامر بالبقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 483 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

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