نظام تأميني شامل لشركات «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي المالي العالمي، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «إي سي 3» للوساطة المحدودة؛ لإطلاق وثيقة شاملة للتأمين الصحي على مستوى الشركات المسجلة لدى المركز وموظفيها.

وسوف تكون وثيقة التأمين الصحي متاحة لأكثر من 2400 شركة مسجلة لدى المركز التي توفر تأميناً صحياً لـ25600 من موظفي الشركات في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في مركز دبي المالي العالمي على مستوى المنطقة.

وبموجب المذكرة، سوف تسهّل «إي سي 3» شراء عقود التأمينات الصحية بشكل فعّال من حيث التكلفة لجميع الشركات المسجلة لدى المركز وفي جميع القطاعات، إذ توفر خطة التأمين للشركات المسجلة فرصة الحصول على أفضل عقود التغطية الصحية الإلزامية لموظفيهم وعائلاتهم، كما توفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الحصول على تأمين صحي شامل بتكاليف منخفضة.

وسوف تعمل الشركة وسيطاً لتسهيل كل ما يتعلق بالمناقصات من حيث إدراج شركات التأمين وشركاء التعاقد المسؤولين عن الأطراف الخارجية في الإمارات، وسوف يتم الاتفاق على معايير العقود من قبل المركز و«إي سي 3».

مزايا

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمهّد مذكرة التفاهم الطريق للمركز لتقديم مزايا جديدة لمتعاملينا تتمتع بالقيمة المضافة، وتخفّض التكاليف، وتوفّر أرقى مستويات التغطية والتأمين الصحي لنحو 25600 شخص من موظفي المركز. كما نتطلع إلى العمل مع «إي سي 3» لطرح هذه الوثيقة التأمينية المتميزة لمتعاملينا».

تطوير

وقال ستيف هارت، المسؤول التنفيذي الأول في شركة «إي سي 3» للوساطة المحدودة: «تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير نظام ووثيقة تأمين صحي تسهّل شراء عقود التأمينات الصحية لجميع الجهات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث نتطلع إلى إطلاق هذه الوثيقة الجديدة».

دعم

وقال سيرج كالفا، المدير الإقليمي للاتفاقيات في «إي سي 3» الشرق الأوسط وأفريقيا: «يتمتع فريق الاتفاقيات في الشركة بمكانة متميزة على مستوى المنطقة من خلال تقديمه خدمات الدعم للمركز وبما ينسجم مع رؤيته وخبراته التي تركز على المجالات ذات الصلة مثل إعادة التأمين والتأمين الصحي، ومختلف الأنشطة المرتبطة بإدارة وخدمة قطاع الرعاية الصحية والشركات التي تعمل في بيئة أعمال مخاطرة».

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