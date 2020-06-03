النفط يرتفع قبيل اجتماع «أوبك»

المصدر: (سنغافورة/‏‏ ملبورن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع ترقب المتعاملين ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وخلال التعاملات رفعت الآجلة للنفط مكاسبها إلى 2% وارتفع سعر خام إلى 39.12 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 36.14 دولار. وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 ملايين برميل يومياً اعتباراً من يوليو حتى ديسمبر.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن السعودية تقود محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر. وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن إنتاج روسيا من النفط هبط إلى 8.59 ملايين برميل يومياً في مايو.

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