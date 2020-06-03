تدابير صحية تسهل عودة آمنة ومستدامة للسفر الجوي

المصدر: مونتريال - أ ف ب

نشرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) مجموعة توصيات صحية لقطاع الطيران الذي يسعى لاستئناف نشاطه وسط أزمة «كورونا» نبهت فيها إلى ضرورة استخدام الأقنعة الواقية وفحص حرارة الركاب وتعقيم الطائرات، حيث تسهل التدابير عودة آمنة ومستدامة للسفر الجوي. ووضع القواعد فريق دولي جمعته الإيكاو بمساعدة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وقال ممثل فرنسا في مجلس الإيكاو فيليب بيرتو الذي ترأس نقاش فريق العمل، إن الإرشادات تسهل التقارب والاعتراف المتبادل والتنسيق بين إجراءات الطيران المرتبطة بـ (كوفيد 19) في أنحاء الكرة الأرضية، والهدف من التوصيات أن تكون بمثابة «إطار» لضمان سلامة الركاب والعمال على متن الطائرات وفي المطارات.

وبموجب القواعد، يتعين على المسافرين لدى وصولهم المطار، إبراز شهادة صحة والخضوع لفحص أولي لحرارة الجسم. ويتعين إعطاء الأولوية لتسجيل المسافرين على الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، كما ينبغي إعادة النظر بممرات التفتيش الأمني للحد من التواصل الجسدي وخطوط الانتظار.

وتنصح القواعد بتحميل تذاكر السفر على الهاتف وبأشكال أخرى من التكنولوجيا التي لا تعتمد على اللمس مثل مسح الوجه أو العين، ومن شأن ذلك أن «يلغي أو يخفض بدرجة كبيرة الحاجة للمس وثائق السفر بين الموظفين والركاب» بحسب الإرشادات. وتشجع القواعد الركاب على السفر بأقل ما يمكن من الحمولة مع حقيبة يد صغيرة، وسيكون وضع الكمامة أو قناع الوجه إلزاميًا داخل الطائرة وفي المطارات، حيث يتعين الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل.

وعلى متن الطائرات يتوجب على الركاب وضع الأقنعة الواقية أو الكمامات والتنقل أقل ما يمكن داخل المقصورة، وعدم الاصطفاف أمام المراحيض للحد من خطر نقل العدوى لركاب آخرين، وسيتم تزويد المضيفين الجويين بلوازم للحماية الشخصية قد تتضمن أقنعة للوجه وقفازات وكمامات طبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز