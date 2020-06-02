"الخطوط الجوية السعودية" تضيف 4 وجهات داخلية أخرى لرحلاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 4 وجهات لرحلاتها الداخلية، وذلك اعتباراً من يومي السبت والأحد 6 و7 يونيو الجاري.



وقالت الناقلة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إن الوجهات الإضافية الجديدة هي: من الرياض إلى حائل والجوف وعرعر، بدءاً من السبت المقبل، ومن الرياض إلى الطائف يوم الأحد 7 يونيو.



وكانت الخطوط السعودية وهي الناقل الوطني للسعودية، استأنفت رحلاتها الداخلية الأحد الماضي، إلى 9 وجهات، هي: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تبوك، القصيم، أبها، جيزان، نجران.

وأكدت الخطوط الجوية السعودية الأسبوع الماضي، على جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن خطة الناقلة في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

ولفتت الخطوط السعودية في بيان سابق، إلى أنها ستواصل في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة.

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