آمال التعافي الاقتصادي تُنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

انتعشت الأسهم العالمية، أمس، بدعم آمال التعافي الاقتصادي مع تواصل فتح الشركات والاقتصاد في العالم، وصعدت «وول ستريت» .

واقتربت الأسهم الأوروبية من ذروة 3 أشهر، فيما سجلت أسهم اليابان أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد.

وارتفع مؤشر داو جونز 107.50 نقاط أو 0.42 % إلى 25582.52 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.05 نقاط أو 0.30 % إلى 3064.78 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة أو ما يعادل 0.15 % إلى 9566.53 نقطة.

واقتربت الأسهم الأوروبية أكثر من أعلى مستوى في 3 أشهر بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا، وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم لوفتهانزا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1% في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ 9 مارس.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.5% بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت 2.6% لأعلى مستوى منذ 5 مارس.

ومع عودة المتعاملين في ألمانيا من عطلة نهاية أسبوع طويلة، ارتفعت أسهم فولكسفاغن ودايملر وبي.إم.دابليو بين 4.5 و7.7 % بعد أن ذكر تقرير لرويترز أمس أن وزارة الاقتصاد اقترحت حوافز للمشترين بقيمة 5 مليارات يورو لتعزيز مبيعات السيارات.

وبلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، إذ عززت الآمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات، مع فتح المزيد من الدول للاقتصادات بشكل تدريجي بعد إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً 1.19% إلى 22325.61 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 26 فبراير.

وقادت أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية الصعود.

وصعد نيكاي نحو 36% من مستوى متدن بلغه في 16 مارس مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، مما شجع المسؤولين على رفع قيود إجراءات العزل العام والسماح لمزيد من شركات البيع بالتجزئة باستئناف العمليات.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21% إلى 1587.68 نقطة.

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