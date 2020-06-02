إنتاج روسيا النفطي ينخفض إلى 8.59 ملايين برميل يومياً

المصدر: موسكو – رويترز

قالت وزارة الطاقة الروسية، أمس، إن إنتاج روسيا من النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، هبط إلى 8.59 ملايين برميل يومياً في مايو، وهو مستوى قريب من الحصة المحددة للبلاد بموجب اتفاق أوبك+.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات للوزارة، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغازات تراجع إلى 39.7 مليون طن (9.39 ملايين برميل يومياً) في مايو. ويتماشى ذلك مع بيانات من مصادر، أوردتها رويترز يوم الاثنين، وانخفاضا من 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل.

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض الإنتاج بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 ملايين برميل يوميا لدعم أسعار النفط. ولا الاتفاق مكثفات الغاز.

ولا تفصح الوزارة عن إنتاج مكثفات الغاز على أساس شهري بشكل منفصل.

وذكرت إنترفاكس أن صادرات روسيا من النفط إلى خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق في مايو بلغت 17.36 مليون طن، أو 4.1 ملايين برميل يومياً، بانخفاض 14.2 بالمئة على أساس سنوي.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل 10 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، في مايو ويونيو، مع تخفيف لاحق للتخفيضات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقد تعقد أوبك+ مؤتمرا عبر الإنترنت يوم الخميس لمناقشة سياستها. وكان من المقرر أصلاً عقد الاجتماع الأسبوع القادم. ومن المقرر أن تناقش المجموعة تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو.

وقالت إنترفاكس أيضا إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي تراجع 9.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو إلى 293.26 مليار متر مكعب.

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