وزير مصري يكشف حقيقة إلغاء الحجر الصحي على العائدين

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، قرار إلغاء الحجر الصحي على المصريين العائدين من الخارج مع استبداله بالحجر المنزلي، مؤكداً أن هذا القرار ليس من اختصاص وزارة الطيران.

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء على شاشة "إم بي سي مصر"، إن إلغاء الحجر الصحي أو تعديله هو قرار مختص به رئيس مجلس الوزراء وليس وزارة الطيران.

وأضاف أن هناك لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة دولة الرئيس ومجلس الوزراء وتضم في عضويتها كلاً من وزراء الصحة والتعليم العالي والإعلام بالإضافة إلى وزارات وجهات أخري معنية، لافتاً أن أي قرار خاص بالأزمة الحالية يدار من خلال اللجنة العليا.

وأوضح الوزير أن تصريحات الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بشأن إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج كانت توقعات وليس تأكيداً أو إعلاناً رسميا بذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، في تصريحات له أمس إن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان مصر إلغاء الحجر الصحي الخاص بالعائدين من الخارج.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

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