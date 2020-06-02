"آيرينا": مصادر الطاقة المتجددة باتت أرخص من الفحم لتوليد الكهرباء

المصدر: وام

كشف تقرير حديث أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم أن تكاليف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تواصل انخفاضها لتصبح أقل من أي محطات توليد جديدة تعمل باستخدام الوقود الأحفوري.

ووفقا لتقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2019" فإن أكثر من نصف سعة توليد الطاقة المتجددة المضافة في عام 2019 يتم توفيرها بأسعار أرخص من الطاقة التي تنتجها محطات التوليد الجديدة العاملة بالفحم.

وأوضح التقرير أن مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة باتت الآن توفر الكهرباء بتكلفة أقل من محطات التوليد الحالية العاملة بالفحم وكمعدل وسطي أصبح توليد الكهرباء من المحطات الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية أقل تكلفة من الإبقاء على تشغيل العديد من المصانع العاملة على الفحم.

وأشار إلى أن استبدال 500 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الحالية العاملة بالفحم بالطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية من شأنه أن يخفض تكاليف توليد الطاقة بما يصل إلى 23 مليار دولار سنويا عدا عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.8 جيجا طن سنويا وهذا يعادل 5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2019 ومن شأن ذلك أيضا أن يحفز على إطلاق استثمارات بقيمة 940 مليار دولار وتعادل ما يقارب 1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وشهدت تكاليف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة انخفاضا كبيرا على مدار العقد الماضي نتيجة عوامل عدة منها تطور التقنيات وزيادة تنافسية سلاسل التوريد وتنامي خبرة المطورين.

ومنذ عام 2010 سجلت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق الإنخفاض الأكبر بنسبة 82% تلتها الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 47% ثم طاقة الرياح البرية بنسبة 39% وطاقة الرياح البحرية بنسبة 29%.

بدورها واصلت تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الانخفاض على أساس سنوي حيث انخفضت تكلفة توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 13% خلال عام 2019 كما انخفضت تكلفة توليد الكهرباء من مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية التي تم تشغيلها في عام 2019 بنحو 9%.

وبين التقرير ان المزادات واتفاقيات شراء الطاقة الأخيرة تشير إلى استمرار هذا الانخفاض في المشاريع المقررة لعام 2020 وما بعده فقد يصل متوسط أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية بناء على عروض الشراء التنافسية إلى 0.039 دولار أمريكي/ كيلوواط في المشاريع المقرر تشغيلها في عام 2021 أي بانخفاض يعادل 42 في المائة مقارنة بعام 2019 وبمعدل أدنى بأكثر من الخمس من أقل المحطات المنافسة العاملة بالوقود الأحفوري تكلفةً وتحديداً الفحم.

وأضاف التقرير أن نفس المبالغ المستثمرة في تقنيات الطاقة المتجددة تنتج اليوم سعة توليد أكبر مما كانت عليه قبل عشر سنوات ففي عام 2019 تم إنتاج ضعفي سعة توليد الطاقة المتجددة المنتجة في عام 2010 عبر استثمارات إضافية لا تتجاوز نسبتها 18% فقط.

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